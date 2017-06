Infogram, sitio que ofrece herramientas para crear Infografías

Las infografías son elementos visuales muy utilizados a la hora de mostrar información en sectores tan variados como el de la educación, el del marketing y el de los medios de comunicación.



A pesar de ello, es necesario contar con conocimientos en diseño gráfico o disponer de software específico para crear infografías de aspecto profesional.

Por suerte existen herramientas como Infogram, un sitio web para crear infografías de manera rápida y sencilla.

Una de las cosas que más nos gustan de Infogram es que no solo se limita a la creación de infografías, ya que también nos permite trabajar con gráficos y mapas interactivos.

En concreto, la web apuesta por un funcionamiento de lo más simple. De hecho, únicamente tenemos que elegir la plantilla que más nos llame la atención y comenzar a incluir los datos deseados.

A pesar de que Infogram cuenta con vario planes de pago, la herramienta también ofrece un modo gratuito más que suficiente para un uso ocasional y básico.

En concreto, el modo básico nos permite trabajar con 35 tipos de gráficos y dos tipos de mapas. Además, es posible importar datos y publicar nuestras creaciones directamente desde la web. En cuanto a los modos de pago, pueden resultar de gran interés para los medios de comunicación.

Más información en el sito web del proyecto.

