Facebook indica nuevas medidas para proteger nuestra foto de perfil

En muchas ocasiones se usan las imágenes de perfil de Facebook para realizar actividades relacionadas con el spam o la falsificación.

Cualquier persona pueda bajar a su PC nuestra foto de perfil y usarla en una página nueva, o etiquetarse dentro de ella para generar spam, algo que en Facebook ya están persiguiendo.

La compañía ha presentado un nuevo sistema de protección para las imágenes de perfil, aunque de momento solo está disponible en India. Quieren que la gente no pueda copiar o compartir las fotos de otras personas, y que los usuarios puedan decidir si quieren guardar su perfil a través del nuevo sistema para que otros no se etiqueten en la imagen.

Los que opten por este sistema, tendrán un escudo azul alrededor de la imagen, y en los móviles se impedirá la captura de pantalla, aunque eso es algo que no puede prohibirse en el escritorio. El motivo de comenzar en India es sencillo: varias organizaciones y usuarios del país han denunciado actividades de robo de perfiles, y algunas mujeres en el país eligieron no cargar fotos de sus caras en Internet para evitar problemas. Facebook dice que con algo tan simple como agregar una superposición de diseño a una imagen hace que tenga un 75 por ciento menos de probabilidades de ser copiada.

No sabemos si este recurso estará disponible en otros países, pero sí está claro que muchos lo agradecerían.

