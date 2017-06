Airbnb realiza pruebas para dividir el pagos del alojamiento entre huéspedes

Airbnb, la conocida plataforma especializada en el alquiler de alojamientos privados a viajeros, realiza pruebas para ofrecer la posibilidad de dividir los pagos del alquiler de los alojamientos entre cada uno de los huéspedes que van a alojarse en la misma casa con un límite máximo de hasta 16 huéspedes.

La idea es que la persona encargada de gestionar todo lo relativo a un viaje no tenga que poner inicialmente todo su dinero para pagar el coste del alojamiento y luego tenga que ajustar cuentas con el resto de miembros con los que se ha alojado en una misma casa, pudiendo darse casos de miembros que puedan llegar a dejar colgado al organizador o que el mismo no pueda durante su estancia tener dinero para otros menesteres que puedan surgir.

Según señala Tim Rathschmidt, portavoz de Airbnb, “estamos probando una forma de dividir el costo de un viaje en la plataforma de Airbnb. Este es un pequeño piloto inicial, nuestro objetivo es hacer aún más fácil el uso de Airbnb para viajar con amigos y familiares.”

De momento, estas pruebas se están llevando a cabo en un número reducido de alojamientos aunque desde la plataforma se tiene la intención de aumentar considerablemente el número de alojamientos. Esta posibilidad formaría parte de la opción de pagos flexibles que la plataforma comenzó a probar el pasado mes de abril sin que mediara anuncio al respecto.

Se trata de una posibilidad que ha tenido una alta demanda y que ahora desde la plataforma se quiere hacer frente para hacer que el coste de los alojamientos no supongan un dolor de cabeza para los organizadores de los viajes.

