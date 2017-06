La dinámica es muy simple, gracias a las extensiones de chat de Spotify agrega una nueva función que permite crea listas de reproducción en grupo.

Solo tenemos que escoger el signo +, seleccionar la extensión de Spotify y crear la lista de reproducción que pensamos compartir, tal como vemos la imagen:

El resto de los miembros del grupo invitado podrá agregar canciones y editar la lista tantas veces como desee.

Un detalle interesante, es que los amigos invitados a crear la lista, no necesitan tener una cuenta en Spotify. Aunque deberán crear una cuenta en algún momento y descargar la app, si es que desean escuchar la lista de reproducción.

Es simple y práctico, ya que toda la dinámica sucede dentro de Facebook Messenger, con unos simples toques. Solo es necesario que alguno tome la iniciativa para crear este tipo de listas de reproducción de manera colaborativa, aprovechando el potencial del Messenger.

Puede ser una opción interesante si deseamos compartir nuevas canciones o artistas con nuestro grupo de amigos. O si estamos planeando un evento y deseamos recibir sugerencias de canciones o simplemente dar la libertad a todos de agregar sus pistas favoritas.

