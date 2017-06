Instagram agrega opción para compartir las grabaciones de los videos en directo

Para aprovechar el potencial de los videos en directo, el equipo de Instagram ha sumado una nueva característica, que permite compartir su grabación, aunque dentro de un tiempo límite.

Hasta el momento, los videos en directo desaparecían cuando terminaba la transmisión, pero con esta nueva opción, se podrá extender la posibilidad de que más personas vean el contenido.

Al finalizar la transmisión, el usuario que ha creado el video en directo, tendrá dos opciones: desechar el contenido o compartirlo, como vemos en la imagen:

Si escoge compartir, la grabación del video en directo se mostrará en las Historias de Instagram, y estará visible durante las próximas 24 horas.

El resto de los usuarios podrán diferenciar estas grabaciones del resto de las historias que se comparten, porque tendrán el icono de play. Las nuevas reproducciones que se produzcan a partir de Historias también se incluirán en el número de espectadores que ha tenido la transmisión.

Es una opción interesante que podrán aprovechar aquellos usuarios que han formado una gran comunidad y tienen seguidores de diferentes países. Los videos en directo no siempre pueden emitirse en horarios que sean convenientes para todos, por lo que las grabaciones serán de gran utilidad.

Esta nueva característica está disponible tanto para iOS como Android.

