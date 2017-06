Alchemy, aplicación de código abierto para transformar imágenes en PDF o GIF

Alchemy, una aplicación que solicita un conjunto de imágenes de nuestro equipo para crear un PDf con todas ellas, distribuyendo una imagen por página en el documento creado.

También es posible crear un gif con las secuencia de fotografías. La creación del gif animado es bastante limitada, no podemos personalizar la enorme cantidad de variables que pueden definirse en un proceso de este tipo, pero ayuda a crear una animación de forma rápida, sin esfuerzo, para poder divulgarla en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El código de Alchemy se encuentra en github, disponible para que los desarrolladores puedan analizarlo y mejorarlo, ampliando sus funcionalidades en caso de que se considere necesario, o lanzando una versión de linux, por ejemplo, algo que hoy no existe.

