Samsung México y la SCT colaboran en Puntos México Conectado

Ciudad de México, 20 de junio de 2017.- Samsung Electronics México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunciaron su colaboración en la iniciativa Puntos México Conectado (PMC), una red gubernamental nacional de 32 centros comunitarios, que ofrece entrenamiento y educación digital gratis, con sedes en cada estado del país. Samsung colaborará con este programa a través del préstamo de sus más recientes tecnologías, para que los participantes puedan familiarizarse con la operación de los equipos, así como desarrollar su creatividad y emprendimiento.

La SCT respalda el programa de entrenamiento y educación digital como una solución a la brecha tecnológica en el país. Para lograrlo, PMC se beneficia de alianzas estratégicas, como este caso, para brindar la mejor información y herramientas a los centros comunitarios, localizados en áreas con un promedio de 40 mil habitantes, donde la comunidad tiene poco acceso a recursos tecnológicos.

Samsung se compromete a llevar los productos y soluciones más innovadores a todos los hogares alrededor del mundo, con la promesa de mejorar la vida diaria a través de la tecnología. Esta dedicación inspiró a la compañía en la creación de dos cursos, en Realidad Virtual y en tecnologías Wearables que portan aplicaciones Tizen, para los participantes de PMC.

En esta alianza, Samsung Mexico aportará más de 1,000 equipos (incluyendo relojes inteligentes, cámaras Gear 360, visores Gear VR y teléfonos Galaxy S7 Edge) que se distribuirán entre las 32 locaciones, permitiendo que los participantes tengan experiencia práctica con estos productos. Adicionalmente, todos los participantes de PMC podrán formar parte en un concurso que servirá como plataforma para mostrar los conocimientos adquiridos durante sus sesiones de entrenamiento, con la oportunidad de ganar diversos premios.

Las acciones de Samsung ayudarán a desarrollar proyectos, incluyendo entrenamiento de realidad virtual, aprendizaje en operación y reparación de productos Samsung y, finalmente, en evolución de los mismos. Estos cursos serán impartidos en los centros PMC con la ayuda de técnicos de la Universidad de Nuevo León, quienes darán las clases con asistencia de los productos y manuales de Samsung cada trimestre. El programa comenzará el 7 de julio en el centro PMC de la Ciudad de México y será replicado en los otros 31 centros alrededor del país antes de que finalice el año.

La alianza formaliza la inversión por parte de los dos organismos en los avances tecnológicos en México, y refleja el potencial que se espera de jóvenes y niños para convertirse en líderes en diferentes áreas.

“La educación, la innovación, y la tecnología sirven como ecualizadores en la realidad social. Samsung está muy orgulloso de anunciar esta colaboración con la SCT para acercar la tecnología a las comunidades que más la necesitan, así todos los mexicanos, tendrán la oportunidad de explorarla y emprender proyectos innovadores con ella. No dudaremos en hacer lo posible por apoyar al Gobierno mexicano en esta visión de desarrollo”, compartió H.S. Jo, presidente de Samsung Electronics México.

Samsung y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes buscan amplificar el programa PMC en un futuro cercano, agregando información y cursos, así como locaciones. Se espera una segunda fase donde se planea agregar un curso enfocado al Internet de las Cosas, previsto para la primera mitad del 2018.

Para más información acerca de este programa visita www.pmc.gob.mx/#section-puntos

