Netflix ofrece un nuevo servicio: historias interactivas para niños

Netflix presentó la primera experiencia audiovisual participativa de su historia, al publicar la primera serie interactiva para niños en su plataforma.

Se trata de Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, una producción protagonizada por el Gato Con Botas de Shrek, en donde los niños serán quienes ayuden a decidir al protagonista qué rumbo debe seguir para salir del libro de fantasía en el que está atrapado.

El servicio de streaming comenzará a experimentar en esta área con dos series enfocadas a los más chicos de la casa, siendo la segunda de ellas Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, la cual se estrenará el día 14 de julio. Los niños podrán operar las posibilidades de cada relato por medio del control remoto de su televisor, ayudando siempre a los personajes por medio de dos opciones perfectamente definidas en la pantalla, modificando el resultado de la historia final con bastantes combinaciones posibles.

En una conversación que ofreció la directora de productos de innovación de Netflix, Carla Fisher, y el jefe de desarrollo y producción en American Greeting, Ryan Wiesbrock, nos contaron que la marca se encuentra tanteando este terreno para elaborar más historias como estas en el futuro cercano, así como también cambiando el foco de su público objetivo hacia personas más adultas, para hacernos partícipes de esta experiencia televisiva.

De momento, solo sabemos que la experiencia se encuentra disponible desde hoy de manera global y gratuita en la gran mayoría de los televisores inteligentes, así como también en aquellos dispositivos con iOS que se puedan conectar a estos aparatos por medio de la app de Netflix, por medio de los dos primeros episodios de Puss In Boots.

Aún la utilidad es demasiado experimental como para ser aceptada por otros dispositivos de reproducción de video, además de los ya mencionados, por lo que es importante destacar que el Apple TV, Chromecast, equipos similares con Android y la versión web de la plataforma de streaming aún no manejan esta utilidad, pero claramente lo harán con el paso del tiempo, si es que todo funciona bien.

