La seguridad financiera es la principal preocupación de los mexicanos, con un 90% reportando serias preocupaciones por el fraude de tarjetas bancarias, según el Unisys Security Index

La gran mayoría de los encuestados están seriamente preocupados por la posibilidad de que alguien esté usando información personal de sus tarjetas o robe su identidad personal.

Ciudad de México, 20 de junio de 2017 – Los consumidores mexicanos califican la seguridad financiera en relación con el fraude de tarjetas bancarias como su nueva preocupación de seguridad, mientras que los temores sobre el robo de identidad y el acceso no autorizado o uso indebido de información personal han aumentado de manera espectacular, según el nuevo Unisys Security Index, que encuestó a los consumidores en abril de 2017 en 13 países de todo el mundo. El encuesta global mide las actitudes de los consumidores sobre una amplia gama de cuestiones de seguridad.

Los resultados más destacados de México incluyen:

Globalmente, el Unisys Security Index de 2017 es de 173*, considerado un nivel serio de preocupación, el más alto desde que la encuesta mundial comenzó en 2007. En general, mientras que la población de los países en desarrollo tenía mayores niveles de preocupación en 2017 que en los países desarrollados, el aumento de la preocupación desde 2014 fue mayor en los países desarrollados de la encuesta (excepto Alemania, donde la preocupación disminuyó durante este período).

Al igual que en México, los consumidores de ocho de los trece países encuestados calificaron el robo de identidad o el fraude con tarjetas bancarias como su principal preocupación.

“Los resultados revelan una seria preocupación en México por proteger las transacciones financieras y la identidad, estos desafíos se pueden abordados a través de tecnologías biométricas, micro-segmentación, encriptación, entre otras, que brindan mayor seguridad al realizar transacciones bancarias, compras en línea y navegación por Internet” mencionó Alejandro González Estrada, Country Leader de México y Vicepresidente de Sector Público para América Latina de Unisys. “Este tipo de soluciones aumentan la seguridad, reducen el robo de identidad y facilitan la prestación de servicios. Lo más importante de todo es que impiden de manera significativa el robo de información personal”.

El Unisys Security Index, encuesta sobre las preocupaciones de seguridad (Nacional, Personal, Financiera, Internet) en 13 países (Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Alemania, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido y Estados Unidos), fue realizado a 13,077 adultos residentes mayores de 18 años de edad.

El Unisys Security Index fue llevado a cabo por Reputation Leaders y se realizó a una muestra de 1,005 personas mayores de 18 años en México, siendo 48% hombres y 52% mujeres. Para obtener el estudio completo, visite el sitio web www.unisys.com/unisys-security-index.

*La puntuación del Índice de Seguridad Unisys de 2017 muestra un aumento de 30 puntos sobre su puntuación de 143 en 2014, la última vez que Unisys llevó a cabo el índice a escala global. Cinco puntos de los 30 puntos se deben a la incorporación de nuevos países al índice.

