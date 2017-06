La música que escuchas refleja quién eres: Spotify

Esta semana, Spotify participa en una serie de charlas y paneles en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

El día de ayer, Adam Bly, vicepresidente de Data en Spotify, dio un vistazo a la música más escuchada por Dita Von Teese, actriz y modelo que lo acompañó en el escenario, con el propósito de identificar la verdadera personalidad de Dita a través de sus streams. ¿Cómo lo hizo?

Recientemente, Spotify dio a conocer el estudio Entender a las personas a través de la música: ¿Cómo nuestros hábitos de escucha reflejan quiénes somos? (Understanding People Through Music), en el cual, a través del análisis de datos del consumo de música de más de 140 millones de personas y encuestas a usuarios en diferentes partes del mundo, la compañía revela hábitos destreaming únicos, así como sus implicaciones en los sentimientos hacia una marca y comportamientos de compra.

Más allá de la segmentación tradicional de acuerdo con necesidades generales o variables demográficas, el consumo de música refleja, como nunca antes, quiénes somos, qué hacemos y cómo nos sentimos en momentos determinados.

Ya sea a través de herramientas de video, la oferta de contenido relevante para amplificar un momento o la empatía con las emociones y vivencias de diferentes audiencias, Spotify está acercando a las marcas con sus audiencias objetivo de una manera más personal, al tiempo que conecta a sus usuarios con productos y servicios que son significativos en su vida.

Si deseas conocer más sobre este estudio, consulta Spotify for Brands en este link.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.