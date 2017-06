Google ahora ofrece ofertas de trabajo en su buscador

Google for Jobs es una nueva iniciativa presentada hace un mes en su conferencia Google I/O 2017 en la que se pretende combinar el poder de la Inteligencia Artificial junto a las ofertas de trabajo disponibles de manera dispersa por toda la web procedentes de variadas fuentes para poder ofrecerlas de manera ordenada y organizada a todos aquellos que estén buscando un nuevo puesto de trabajo atendiendo a las propias necesidades y posibilidades.

Dicho de otro modo, Google quiere que aquellas personas que buscan un nuevo puesto de trabajo, sea por el motivo que sea, lo tengan desde ahora más fácil a la hora de encontrar ofertas específicas acorde a sus intereses.

A este respecto, anuncia que ahora está dando el siguiente paso en dicha iniciativa que posibilitará a los estadounidenses encontrar oportunidades de empleo en los Estados Unidos. Es por ello que a partir de hoy, tanto en el escritorio como en dispositivos móviles, disponible sólo para el idioma inglés, a la hora de buscar empleo mediante consultas específicas como “trabajos cerca de mí” o “trabajos de enseñanza”, entre otros, según ejemplifica Google, recibirán resultados de ofertas de trabajo disponibles por toda la web.

Además, contarán con filtros varios que podrán usar en función de los criterios que deseen aplicar así como datos de interés, aunque desde Google esperan añadir más filtros e informaciones adicionales en el futuro.

Para lleva a cabo esta iniciativa, Google cuenta con la colaboración con portales como LinkedIn, Monster, WayUp y muchos otros, además de ofrecer documentación para todos aquellos sitios web que publican ofertas de empleo y desean que las mismas aparezcan en los resultados de estas búsquedas. De esta manera quieren hacer fácil el complejo mundo de la búsqueda de puestos de trabajo a los que aspirar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.