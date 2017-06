Da Button Factory, sitio web que ofrece herramientas para crear botones de forma gratuita

Da Button Factory nos permite crear botones call to action de forma rápida y gratuita.

Se destaca por su sencillo funcionamiento. En primer lugar tenemos que indicar el texto del botón. A continuación, la web nos permite seleccionar la fuente, el tamaño e incluso el color del texto. Además, también es posible añadir sombras.

Una vez conformes con la tipografía del botón solo nos queda centrarnos en el diseño del mismo. En cuanto a las herramientas disponibles, la web nos permite diseñar botones cuadrados o redondeados, añadir un fondo al botón y aplicar diferentes efectos. Además es posible incluir bordes y configurar las sombras. Una vez conformes con el resultado podemos descargar el botón en diferentes formatos incluso añadir el código HTML a nuestra web.

Más información en el siguiente enlace.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.