Apple Music cuenta con nuevo plan de suscripción anual

Según ha podido comprobar TechCrunch, Apple Music, el servicio por suscripción de streaming de música de Apple, cuenta de manera reciente con un plan de servicio anual.

El caso es que para obtener el plan anual hay que contar actualmente con otro plan para que a través del mismo se pueda migrar al nuevo, que tiene un coste de 99 dólares. Quienes no tengan suscripción a ningún plan no podrán acceder directamente al nuevo plan anual.

La propia publicación ha probado diferentes maneras de poder acceder, ya que el mismo está bastante oculto y sólo será posible para aquellos que ya cuentenuna suscripción previa, debiendo realizar la consulta y, en su caso, la migración a través de las opciones de configuración de la suscripción de Apple Music.

Se da la circunstancia de que además de no ser fácilmente accesible, desde la compañía de la manzana mordida tampoco han hecho anuncio al respecto, al menos de momento, aunque lo cierto es que el nuevo plan anual puede ser bastante interesante para una parte de los usuarios, al menos para aquellos que pagan 9.99 dólares cada mes. Hasta ahora, para pagar 99 dólares por 12 meses había que usar tarjetas de regalo disponibles.

A este respecto habrá que prestar atención a la compañía para ver si en las próximas horas o próximos días realiza un anuncio formal y ofrece más detalles de este hallazgo de la citada publicación

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.