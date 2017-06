Text Mechanic, sitio web con herramientas para quien manipula todo tipo de textos

Las personas que trabajan editando texto a menudo tienen que realizar acciones repetitivas que ocupan mucho tiempo, como es: eliminar saltos de línea, contar caracteres, reemplazar palabras, eliminar espacios extra… Por suerte, en Internet contamos con herramientas que nos facilitan el proceso.

Una de ellas es Text Mechanic, una web con la que automatizar este tipo de tareas. Por ejemplo una de las herramientas disponibles nos ayuda a eliminar los espacios extra en cualquier texto. Para utilizarla, solo tenemos que pegar el texto que queramos corregir y hacer clic en el botón “Remove”. En apenas un instante se habrán eliminado todos los espacios extra del texto.

El funcionamiento de los diferentes herramientas de la web varía dependiendo de su finalidad. En el caso de la que nos permite encontrar y reemplazar texto tendremos que indicar la palabra que queremos localizar y la palabra con la que queremos sustituirla. Aún así, el funcionamiento de las diferentes herramientas de lo más simple e intuitivo.

Sin duda, nos encontramos ante una herramienta de gran utilidad tanto para estudiantes como para profesionales que editen textos en su día a día. Más información en el siguiente enlace.

