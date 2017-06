Nueva actualización de Pokémon Go ofrecerá búsquedas grupales y gimnasios simplificados

Pokémon Go salió al mercado hace un año y revolucionó el mercado de videojuegos.

Y aunque hoy no tiene la misma popularidad que en sus primeras semanas, sigue teniendo adeptos en todo el mundo. Festejó su primer año en el mercado con 750 millones de descargas de la aplicación; en Nueva York se capturan 16 millones de pokémones por día; el próximo jueves hará su primer PokémonGo Fest en Chicago. Niantic, la compañía detrás del juego, anunció una actualización que incorpora dos cambios.

También cambian los gimnasios: ahora al acceder a uno para un desafío, en el gimnasio habrá seis ranuras, cada una ocupada por un pokémon diferente. El combate será con el pokémon que esté allí por más tiempo, y no el más débil. Los pokémones también tendrán motivación, una métrica que caerá con el tiempo (más rápido para los pokémones de mayor nivel). Los gimnasios también servirán de pokeparada.

