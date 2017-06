Millennials prefieren estudiar en línea

La necesidad del e-learning en México ha sido comprobada por investigaciones como el “Estudio de la educación en línea en México” de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) donde se concluye que el 50% de los internautas que actualmente buscan ofertas educativas online, sin embargo la oferta sigue siendo poca, y en muchos casos estos desarrollos no cuentan con la misma calidad que lo que ofrecen en offline, por ello un concepto que se está explorando es el blended o también llamado ejecutivo, el cual combina la educación presencial con la educación en línea.

“A comparación de otros países, México está subdesarrollado en el tema de educación a distancia, sin embargo las instituciones que ofrecen este servicio están viendo crecer cada vez más un nicho de mercado importante que quedaba desatendido por la educación tradicional. Personas que trabajan, que necesitan quedarse en casa o simplemente que no quieren trasladarse son algunos ejemplos de estudiantes que buscan alternativas que les permita capacitarse y a la vez conservar su estilo de vida”, comenta Edgardo Méndez Montero, experto en negocios digitales, director de digitallbusiness.com y autor del libro Re evolución digital.

Actualmente los negocios experimentan cambios muy drásticos y rápidos por lo cual es un gran momento para ver las oportunidades en cuando a la educación en línea, para lo cual, el experto comenta los puntos que las instituciones educativas deberán considerar para que iniciar en el mundo digital antes de que el mercado las haga desaparecer:

Millennials y generación Z: Las instituciones educativas tienen el gran reto de llegar primero que nadie a la generación millennial y la generación Z, pues ellos son sus clientes, y es imposible pensar en estas generaciones sin una oferta online.

Tras los millennials viene la Generación Z, la cual de acuerdo con Women’s Wear Daily son “el próximo gran disruptor de la industria minorista” por eso la importancia de poder tener no sólo mil, si no 10 mil alumnos o más en una institución. Lograr esto en cuatro paredes es imposible pero la oportunidad que abre la educación a distancia es de gran escalabilidad.

Diplomados, cursos y talleres: son muy pocos los ejemplos de las instituciones que han nacido digitales, por lo que si una institución quiere comenzar a ofrecer educación a distancia, el autor recomienda comenzar poco a poco, una opción puede ser ofrecer cursos, diplomados o talleres que no impliquen muchas horas para los alumnos y permitan a la institución irse adaptando a las necesidades que surjan.

Diversifica: Para comenzar a digitalizar la educación en México y dar una oferta de valor, se pueden visualizar tres opciones:

Invertir en un e-learning propio: En el caso de colegios que su visión es 100% digital, es muy importante que además de desarrollar una buena oferta educativa en línea destinen tiempo, dinero y esfuerzo en la comercialización digital de su oferta educativa, pues de lo contrario tendrán la escuela, pero no estudiantes.

México tiene gran potencial, tanto en los alumnos como en las instituciones educativas, y debemos comenzar a pensar en cómo aprovechar las ventajas de Internet, la gran cuarta revolución digital antes de que el talento voltee a ver otros países.

