Instagram ahora ofrece dos nuevos filtros

Instagram ya incorporaba algunos filtros para hacer más divertida la experiencia de usar Stories, pero ahora acaba de estrenar dos más que harán más curiosa la experiencia de hacerse un selfie en la app.





Los dos nuevos filtros de Instagram pueden ser usados también en Boomerang y Rewind

El primero de ellos, “viaje en carrera“, permite recorrer el camino al abrir la boca. Si además traes a un amigo, verás que aparece un arcoiris.

El nuevo filtro de “antifaz para dormir” permite colocarse uno sobre los ojos. Pero lo más divertido es que si asientes con la cabeza cambiarás entre el día y la noche. Para añadir un toque realista, sólo tienes que bostezar.



Como siempre, los filtros de cara funcionan con Boomerang, Rewind y otros formatos de vídeo de Instagram. Cuando hayas terminado de grabar, puedes agregarlo stories o enviarlo a tus mejores amigos a través de Instagram Direct.

Los nuevos filtros faciales están disponibles como parte de Instagram versión 10.21 y superior para iOS en la App Store de Apple y para Android en Google Play.

