Epson y Grupo Milenio difunden testimonio fotográfico estudiantil y magisterial de México

Como parte de la alianza entre ambas compañías, se monta la muestra “La libertad fracasada” en la sala de exposiciones ubicada en las instalaciones de la empresa de comunicación



Ciudad de México, 9 de junio de 2017- Epson, marca líder mundial en impresión e imagen digital, y la Colección Milenio Arte, dan a conocerla quinta muestra fotográfica titulada La Libertad fracasada que han montado en conjunto, como parte de la alianza establecida meses atrás entre ambas compañías para difundir el acervo fotoperiodístico de Grupo Milenio. El tema de la actual exposición lo conforman los movimientos estudiantiles y magisteriales en la segunda mitad del siglo XX en México.

Cada una de las 15 imágenes que componen la muestra pertenece a la Fototeca Milenio, y ha sido impresa en un equipo Epson Stylus Pro en papel EnhancedMatte. En estas fotografías podemos encontrar testimonios de movimientos como el estudiantil de 1968 y la huelga magisterial de 1977, así como otras de menor impronta colectiva pero de igual importancia, como la de la causa feminista en 1973.

En palabras de Avelina Lésper, Directora de la Colección Milenio Arte y también curadora de este espacio: “Las huelgas y protestas de la UNAM son paradigmáticas en los movimientos estudiantiles y magisteriales de distintas instituciones del país, en mayor o menor medida se replica el mismo patrón”.

“Los movimientos sociales representan la dinámica de un país vivo y han marcado grandes cambios en México. Los testimonios fotográficos enaltecen su historia y la resignifican en momentos actuales y para las nuevas generaciones. Nos complace contribuir a engrandecer su significado con nuestra tecnología de impresión de amplio formato y cumplir un objetivo más de la alianza con Grupo Milenio”, afirmó Mauricio Doce, Gerente de Mercadotecnia y Comunicación de Epson México.

Antes de esta exposición, se han montado otras cuatro con los títulos: ¿Qué espera México?, Luces de la ciudad, El Mito y el Olvido y Mito de amor.

La exhibición se encuentra abierta para todo público hasta agosto próximo, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, en la sala de exposiciones del edificio corporativo de GRUPO MILENIO ubicada en: Morelos 16, Piso 2, Col. Centro, Ciudad de México.

