La nueva versión de Calibre permite leer nuestros libros sin conexión a Internet

Calibre, la herramienta de gestión de libros electrónicos, llega a su versión 3.0 con interesantes novedades.

Disponible en calibre-ebook.com llama la atención una en especial: la posibilidad de permitir que los móviles se conecten a nuestro servidor para leer los libros que allí tenemos guardados, de forma que será posible ver su contenido con un navegador web accediendo a la red LAN, sin necesidad de tener conexión a Internet.

Para acceder a los libros solo tenemos que escribir en el navegador de nuestro móvil: http://localhost:8080, de esa forma se abrirá la lista de libros que tenemos guardados en la PC, siendo posible navegar de forma sencilla entre ellos. Calibre instala un servidor local, y recibe las llamadas de conexión presentando una excelente interfaz para la lectura.

Otras novedades de la misma versión hacen referencia a la posibilidad de transformar documentos de PDF a Word y viceversa, a la compatibilidad con pantallas de alta definición y la opción de cargar iconos externos para personar el aspecto de la plataforma, aunque todas ellas pierden importancia frente a la anterior.

