Para celebrar el Día del Padre, Google Fotos ofrece crear un video con nuestras fotografías

En muchos países del mundo el tercer domingo de junio se celebrará el Día del Padre. Y Google Fotos se apunta nuevamente para ser la herramienta preferida para crear un bonito presente para papá.

Si hemos subido fotografías y videos de nuestra familia a Google Fotos, el algoritmo de Google se pondrá a trabajar para crearnos automáticamente un pequeño video especial, que tendrá a los padres como protagonistas.

La dinámica es la misma que presentaron para el Día de la madre. Tenemos que ir a este enlace para Crear una película del Día del Padre, y seguir las instrucciones.

Nos pedirá identificar al padre y a los hijos, y a partir de allí se creará un video de unos 30 segundos con algunos momentos compartidos. Solo tenemos que esperar unos minutos, y el video se mostrará en la sección del Asistente.

Podemos crear tantos vídeos como deseemos. Así que, si por ejemplo, cada hijo puede crear videos individuales recordando los momentos que cada uno compartió con su padre, aunque todos compartan la misma cuenta para almacenar sus fotografías familiares.

O si los niños aún son pequeños, y la mamá desea aprovechar esta función de Google Fotos, podrá crear este detalle siguiendo la misma dinámica.

Es simple, y unos pocos minutos tendremos un lindo presente para regalar.

