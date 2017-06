Podcast ONE: 16 de junio de 2017

Podcast ONE: E3 2017, HBO Go, Amazon entra en el mercado de la comida orgánica al adquirir Whole Foods Market por 13,700 millones de dólares, Microsoft Office se estrena en la Windows Store, Entrevista a Carla García, Gerente de Ventas de Latinoamérica en Zoho Corp, Entrevista a Claudia Minero, Directora de Canales de SAINT Tecnologías, Entrevista a José Corona Dir Solvis Consulting ¿Cómo crear un modelo de negocio digital eficiente? #NewCoCDMX,

