El E3 2017 fue mucho más que consolas

El E3 2017 tuvimos conferencias de Microsoft, Sony, Bethesda, Ubisoft, EA entre otros grandes miembros de la industria de los videojuegos

Vimos el lanzamiento de una gran cantidad de juegos, el lanzamiento de una nueva consola 4K e incluso la unión de marcas para lanzar títulos que en otras épocas serían impensables.

fuimos testigos de una gran presencia de juegos para dispositivo móviles, aunque estamos conscientes de que la industria podría haber hecho más en favor de los juegos para Android o iOS, pero reconocemos que va por buen camino, y he aquí algunos ejemplos.

Sony es uno de los fabricantes más interesados en mejorar el ecosistema de juegos Android, al fin y al cabo sus Xperia necesitan armarse de argumentos para convertirse en mini consolas portátiles. Lo que hemos visto para potenciar esta conexión es Sony Playlink para PS4, un sistema de juego cooperativo para controlar con los móviles o tablets.

Costará unos 19 dólares y estará disponible de forma gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus.

Estará disponible el próximo 4 de julio y se han anunciado unos cuantos juegos compatibles. El más interesante es Hidden Agenda, un thriller con potentes gráficos que nos meterá en la piel de un detective y deberemos decidir entre varios dilemas como matar o defender a alguien. Se aceptan hasta seis jugadores, cada uno con su móvil que irán eligiendo el camino, cada uno con su propio objetivo en el juego.

Estos son el resto de juegos compatibles con Sony PlayLink:

Microsoft también estuvo presente en el E3 2017. En móviles no pasan por un buen momento pero aún así sí nos han dejado una noticia que nos afecta. Minecraft, el archipopular videojuego de construcción, será multiplataforma y unificará los servidores. A través de una actualización los jugadores de Xbox podrán entremezclarse con los de PC, pero también con los de iPad o Android.

Es una gran noticia que el ecosistema de consola y móviles se equipare. Es difícil hacerlo en muchos juegos, ya que la diferencia de potencia y control genera desigualdades entre jugadores pero hay muchos juegos donde esa competición puede pasar a un segundo plano. La interconexión sin embargo no será completa debido a Sony, ya que asegura que no permitirá que usuarios que no puede controlar se mezclen con sus jugadores, en ocasiones menores de edad.

Los estudios RedLynx de Ubisoft presentarón durante ese E3 2017 un nuevo juego ambientado en la serie South Park. Como su nombre indica, estará disponible para móviles Android e iOS.

Se trata de un juego gratuito de aventura en tiempo real basado en cartas y estrategia donde deberemos coleccionar a los personajes más famosos y enfrentarnos a otros. Podremos combatir a varias facciones como los magos, cowboys o bucaneros y por supuesto, también podremos matar a Lenny. Como detalle final, añadir que las voces de los personajes han sido realizadas por los mismos actores de la serie original.

Uno de los mejores juegos de rol del universo Star Wars está disponible para móviles; Galaxy of Heroes. Si son jugadores de este título el E3 nos dejó una buena noticia ya que se añaden novedades. Tendremos un nuevo personaje, el Almirante Thrawn y más contenido del lado Imperial. Se trata de un personaje muy bueno en PvE y el primero del lado oscuro con la habilidad de eliminar maldiciones y debufos. Esta actualización esta disponible desde el día 15 de junio.

Bethesda no presentó el nuevo Elder Scroll para PC, pero sí nos mostró Elder Scroll Legends: Heroes of Skyrim, una expansión del excelente juego de cartas estratégico que llegó hace unas semanas a las tablets Android.

El día 29 de junio llegará a PC, iOS y Android esta nueva expansión que añadirá más de 150 cartas adicionales entre lo que se incluyen dragones como Alduin o Paarthurnax, héroes nórdicos y nuevos objetos mágicos reconocibles del popular juego de Skyrim.

También se incorpora una nueva mecánica: los gritos. Tendremos tres niveles que se irán incrementando en poder y podremos usarlos para mejorar nuestras cartas. Los compañeros aliados también tendrán una nueva forma cuando la runa se rompa y serán más útiles para el combate.

