crop.video, sitio web que adapta nuestros videos a cualquier tipo de pantalla

A día de hoy es bastante habitual reproducir vídeos utilizando nuestro smartphone en posición vertical.

Por ejemplo, en Snapchat o Instagram. A pesar de ello, la gran mayoría de los vídeos se siguen creando para su reproducción en formato horizontal, lo que provoca que en determinadas situaciones llegue a perderse parte del contenido del video. Por esta razón nos ha llamado la atención cross.video, una herramienta online que nos permite modificar nuestros videos para adaptarlos a cualquier tipo de pantalla sin sacrificar el contenido.

En concreto, la herramienta sido diseñada para adaptar los videos horizontales y conseguir que se vean a la perfección utilizando nuestros dispositivos móviles. De esta forma no tendremos que girar el móvil para reproducirlos en posición horizontal. Aún así, la herramienta es capaz de adaptar videos a pantallas verticales, horizontales e incluso cuadradas. En general, el funcionamiento de la herramienta es extremadamente sencillo, lo que supone todo un punto a favor. De hecho, ni siquiera hay que tener conocimientos de edición de video.

Para conseguir un resultado tan profesional en cuestión de pocos segundos, crop.video utiliza una tecnología inteligente basada en Open Computer Vision.Nada más subir nuestro video a la plataforma, este se cortará automáticamente en diferentes trozos y la web nos sugerirá el recorte adecuado gracias al reconocimiento de caras y objetos. Finalmente podremos añadir nuestro logo y subtítulos de una manera muy simple. Por último, aprovechamos para destacar que la versión gratuita añadirá una marca de agua en el video resultante.

Más información en el sitio web oficial del proyecto.

