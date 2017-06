Amazon entra en el mercado de la comida orgánica al adquirir Whole Foods Market por 13,700 millones de dólares

Whole Foods Market fue fundado en 1978 en Austin, Texas, siendo hoy el principal supermercado de alimentos naturales y orgánicos, el primer supermercado de Estados Unidos que ganó el sello “Certified Organic”, considerado como el supermercado más saludable de América.

En el año fiscal de 2016, tuvo ventas de 16 mil millones de dólares, y cuentan ya con más de 460 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, empleando a 87.000 personas.

Ahora, considerada como una de las “100 Mejores Empresas para Trabajar” en América por la revista Fortune, ha sido comprada por Amazon por 13,700 millones de dólares.

Las dos empresas anunciaron hoy el acuerdo de fusión definitivo, según el cual Amazon pagará 42 dólares por acción, incluyendo la deuda neta de Whole Foods Market. Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, indicó que el supermercado hizo un trabajo increíble y quieren que continúe.

John Mackey, cofundador de Whole Foods Market, también se pronunció:

Whole Foods Market continuará operando las tiendas bajo la marca Whole Foods Market, y mantendrá a sus proveedores y socios de confianza en todo el mundo. John Mackey permanecerá como CEO de la empresa, y la sede de Whole Foods Market permanecerá en Austin, Texas.

La finalización de la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Whole Foods Market, aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre, pero se espera cerrar la transacción durante el segundo semestre de 2017.

