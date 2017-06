Vivaldi presenta la versión 1.10 de su navegador y agrega más opciones para personalizar la página de inicio

Vivaldi 1.10 es la nueva versión de este navegador que introduce nuevas características para personalizar aún más la experiencia de los usuarios al momento de navegar.

Estas características tienen que ver con la página de inicio. Además esta actualización introduce la posibilidad de acoplar Herramientas para Desarrolladores.

A partir de ahora Vivaldi 1.10 ofrece la posibilidad de personalizar la página predeterminada de inicio y las nuevas pestañas al gusto de los usuarios. Vivaldi explica que las páginas de inicio en su navegador trabajan como pizarras con acceso fácil a los sitios favoritos, marcadores y un vista de la historia de navegación.

La página de inicio incluye Speed Dials o accesos rápidos que muestran galerías de marcadores y el usuario pueden agregar múltiples Speed Dials para guardar y organizar enlaces. Las miniaturas de cada sitio marcado son generadas en forma predeterminada, pero siempre mostrarán la última actualización de la páginas del enlace. Pero eso no es todo, si el usuario no quiere ver la imagen miniatura de un sitio, puede reemplazarla con una imagen personal y hasta con un GIF animado.

Además los usuarios pueden elegir cuantas columnas de miniaturas quieren en cada Speed Dial y los usuarios de Windows también pueden usar el fondo de escritorio como fondo de la Página de Inicio de Vivaldi.

La otra novedad importante es que los desarrolladores ahora pueden acoplar herramientas para inspeccionar páginas en la misma página de Vivaldi y lo pueden hacer en la parte inferior o en alguno de los lados. Hasta ahora Vivaldi solo permitía abrir estas herramientas en ventanas separadas.

Otras novedades menores en Vivaldi 1.10 incluyen la posibilidad de clasificar las descargas en el panel del costado por nombre, tamaño, fecha de comienzo de la descarga y fecha en que la descarga finalizó. Además se pueden clasificar en forma manual. También se puede cambiar la visibilidad de imágenes desde el menú Ver o mediante un atajo de teclado que el usuario puede configurar.

Además incluyeron mejoras para los usuarios que prefieren controlar todo a través del teclado. El menú de comandos rápidos permite navegar por pestañas, hacer búsquedas, filtrar listas de comandos disponibles y muchas cosas más.

Por último ahora los usuarios pueden excluir los marcadores y el historial de la lista desplegable de la barra de direcciones y controlar pestañas vía extensiones con funcionalidades adicionales como herramientas de productividad o recordatorios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.