Microsoft Office se estrena en la Windows Store

Uno de los principales productos de Microsoft llega por fin a la tienda oficial de Windows.

Hablamos de Microsoft Office, disponible a partir de hoy para instalarse y actualizarse en su sistema operativo sin tener que bajarse desde ningún sitio web. El movimiento coincide con el lanzamiento del nuevo Surface Laptop con Windows 10 S, sistema operativo que solo puede usar las apps que estén en la Windows Store. De esta forma, los clientes de Windows 10 S podrán instalar Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y Publisher directamente desde Windows, sin bajar el programa.

Ya comentamos hace unas semanas cuál es el objetivo de Windows 10 S: competir con los chromebook, ya que quieren ser el principal sistema operativo de instituciones educativas de todo el mundo, una decisión que podrían tomar debido a que no es posible instalar aplicaciones externas, lo que hace el sistema más seguro.

La incorporación de Office es parte del nuevo impulso de Microsoft para convencer a los desarrolladores de que migren sus aplicaciones de escritorio a la tienda de Windows, algo que será necesario si quieren que los usuarios de Windows 10 S puedan acceder a las apps. Para ello será necesario usar la herramienta Desktop Bridge, que ayuda a los desarrolladores a mover aplicaciones tradicionales a la tienda de Windows.

Microsoft señala que hay algunas limitaciones en esta versión de Office para Windows Store: sólo se podrán instalar versiones de Office de 32 bits, y no se incluye una aplicación de escritorio de OneNote, aunque para ello ya está la aplicación de UWP existente.

