HBO expande su oferta online

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ahora más suscriptores en más mercados pueden contratar HBO GO directamente desde cualquier dispositivo móvil y sin necesidad de otro servicio

En la segunda fase de expansión del servicio, ahora llega a 17 países adicionales de América Latina

Un mes gratis a nuevos suscriptores online

HBO GO ahora disponible en Apple TV®[1]

Miami, FL. 15 de junio de 2017. HBO Latin America anunció hoy la suscripción online a HBO GO, sin la necesidad de contratar cualquier otro servicio. El lunes pasado se realizó el primer paso de la expansión de acceso a la suscripción online, y hoy como segunda fase, se realiza el lanzamiento en 17 países adicionales de América Latina.

Por primera vez los consumidores en México, podrán suscribirse a HBO GO como un servicio independiente a través de las tiendas digitales desde cualquier dispositivo con iOS y Android[2] y obtener acceso inmediato al contenido de HBO. Como parte de la oferta para los nuevos suscriptores que contratan el servicio a través de las tiendas digitales (Apple App Store y Google Play Store) HBO ofrece un mes gratis de prueba.

La compañía también anunció que continúa ampliando el número de dispositivos a través de los cuales los suscriptores pueden disfrutar de HBO GO. Ahora, HBO GO estará disponible en los dispositivos de cuarta generación de Apple TV®[3] de Apple que permite streaming de video directamente al televisor. HBO anunció el mes pasado la posibilidad de ver HBO GO en la “pantalla grande” del hogar a través de Chromecast.

La suscripción online a HBO GO le permite a los fans tener acceso fácil e inmediato a todo lo mejor del catálogo de contenido exclusivo de HBO. Sólo hace falta un dispositivo móvil y una conexión de banda ancha.

La compañía planea una campaña 360° de mercadeo para apoyar el lanzamiento de la nueva oferta a través de la región, que ocurre pocas semanas antes del estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, la serie más premiada en la historia de los Premios Emmy®.

“Los hábitos de consumo están cambiando y cada día más consumidores exigen acceso fácil e inmediato para ver el contenido que les atrae cuando y donde quieran,” comentó Francisco Smith, EVP de Distribución y Desarrollo de Medios de HBO Latin America. Asimismo agregó “sabemos que hay una fuerte demanda de nuestros fans por tener acceso online a contenido premium; y ahora el contenido exclusivo de HBO está más accesible que nunca”.

El servicio HBO GO estará disponible en México a un costo de $149 al mes.

El contenido disponible en HBO GO

Por 16 años consecutivos las series, filmes, especiales y documentales originales de HBO han sido los más galardonados en los premios Emmy®. HBO GO cuenta con lo mejor de todo el contenido de HBO en HD, a través de más de 2.500 títulos exclusivos sin cortes comerciales, incluyendo las películas, documentales y especiales de HBO, el 70% de los éxitos en taquilla de Hollywood — disponibles para los televidentes de Latinoamérica antes que cualquier otro servicio de suscripción — y las temporadas completas de las series icónicas y originales de HBO como The Wire, Los Soprano, Game of Thrones y Westworld. Asimismo, la plataforma incluye todas las series de los 15 años de producción original de HBO en América Latina — como Epitafios, El Negocio, Sr. Ávila y estrenando próximamente El Jardín de Bronce — además de ofrecer el mejor cine internacional e independiente.

HBO GO cuenta con una interfaz gráfica que le brinda al consumidor un acceso rápido y fácil al contenido que solo se puede ver en HBO. Además permite ver en vivo, vía streaming, el canal lineal de HBO, y cuenta con funcionalidades como control parental y selección multi-lenguajes: la opción de escoger el idioma (español, inglés o portugués) de la plataforma, el audio y los subtítulos.

Se puede acceder a HBO GO a través de cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS 7.1+ (iPad, iPhone, iPod Touch) o Android (OS 4.0+) y en el sitio www.hbogola.com. HBO GO también se puede disfrutar en la pantalla de la TV con Chromecast, Xbox 360 (con Xbox Live) y Apple TV. La plataforma también está disponible como un servicio “a la carta” con operadores participantes y como complemento sin costo adicional a la suscripción del paquete premium de TV paga HBO/MAX.

Los 17 países adicionales de América Latina donde a partir de hoy está disponible el servicio de suscripción online a través de tiendas digitales son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.