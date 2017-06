Facebook agrega función para insertar archivos GIFs en los comentarios

Una buena noticia para aquellos que aman compartir GIFs en las redes sociales, ya que ahora también podrán agregarlos en los comentarios de Facebook.

Es una característica que hace tiempo se probada en Facebook, pero que ahora ya está disponible de manera oficial para todos los usuarios de la red social.

Tal como vemos en la imagen, al momento de escribir un comentario veremos el famoso botón GIF:

Utilizando esta opción, podremos buscar archivos GIFs de diferentes servicios como Giphy. Solo tenemos que escribir las palabras claves y nos aparecerán los GIFs que se ajusten a nuestra búsqueda.

También hay algunas sorpresas preparadas, ya que hay un paquete de GIFs exclusivos para este lanzamiento, con “los rostros más populares del internet”, según comenta el equipo de Facebook.

Los encontraremos (Violet Benson, Amanda Cerny, Landon Moss, Logan Paul, entre otros) bajo el #GIFparty. O podemos dar un vistazo a esta selección de GIFs desde este enlace.

Todas estas novedades llegan como motivo de los 30 años del archivo GIF, y porque conocen la dinámica de los usuarios y quieren darles más motivos para pasar más tiempo en la red social.

Los GIFs ya hace tiempo tienen su lugar destacado en Facebook Messenger y ahora se facilita su uso en otras secciones de la red social.

