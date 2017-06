Employee Experience: A mejor experiencia laboral, mayor productividad

Hacia dónde va la tecnología para un mejor gerenciamiento de los Recursos Humanos

Autor: Juan Pablo Quintana (Presales Manager – Raet)

Tratar de resumir en pocas palabras hacia dónde se dirige la tecnología en materia de Recursos Humanos sería muy ambicioso y complejo de concretar de manera efectiva… Existen tantos frentes para explayarse que podríamos pasar horas o páginas enteras detallando las últimas novedades. Conceptos como Big Data, Inteligencia Artificial, Robótica, Bienestar, Automatización, etc., ya son una realidad que llegó para quedarse y mejorar el gerenciamiento del área, siempre y cuando tengamos procesos maduros para explotar todo el potencial que estos conceptos -que parecen de Ciencia Ficción- tienen para brindarnos.

Creo que una buena forma de resumir hacia donde nos dirigimos, sin entrar en el detalle de cada concepto, sería afirmar que la tecnología hoy es un Eje Clave en lo que se conoce como “Employee Experience” o Experiencia del Colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la rentabilidad y márgenes de una Compañía depende, en gran medida, de mejorar la productividad; y, ¿cómo podemos tener colaboradores más productivos? A través de trabajadores comprometidos. Un colaborador comprometido es más performante. Todos trabajamos mejor cuando estamos a gusto, cuando sabemos que la Compañía se preocupa por nosotros, cuando tenemos claro nuestro plan de carrera, cuando recibimos capacitaciones, feedback constante, beneficios, etc.

Tratar a nuestros colaboradores como tratamos a nuestros clientes o consumidores va a servirnos para mejorar su Experiencia dentro de la Compañía, y para ello, la tecnología juega un papel clave. Aplicaciones que faciliten las operaciones diarias: desde cosas simples como consultar mis boletas de pago de forma online y solicitar vacaciones; hasta herramientas que me permitan gestionar mis propios planes de capacitación, generar contenidos, interactuar con colegas a través de plataformas “social”, solicitar feedback en el momento que quiera, llevar un control de mi salud física, entender el plan de carrera que la compañía tiene pensado para mí, y hasta poder entender cómo ayudo a la compañía a alcanzar los objetivos, son sólo algunas de las cosas que la tecnología aplicada a Recursos Humanos hace para mejorar mi Experiencia como Colaborador. Y por último, algo que no es menos importante, es que hoy en día, con el auge de los dispositivos móviles y las redes sociales, los colaboradores buscan herramientas que sean amigables e intuitivas, con un “look and feel” similar al que están acostumbrados a percibir en sus plataformas preferidas, por ende, las aplicaciones de HR tienen que cumplir con estos requisitos para agregar valor: deben ser amigables, fáciles de usar en cualquier momento y lugar, y por supuesto poder ser accesibles desde cualquier dispositivo móvil.

Impacto de las tendencias en el Gerenciamiento de RRHH

Para poder gerenciar a la altura de lo que los colaboradores y los stakeholders de hoy esperan, el área de Recursos Humanos debe, en la medida que la maduración de la compañía acompañe, adoptar estas tendencias que comentamos. ¿Por qué? Los stakeholders esperan de Recursos Humanos, que los ayuden a mejorar los márgenes de rentabilidad, y para ello, como comentamos antes, es necesario mejorar la productividad. Tener un entendimiento claro de nuestros colaboradores, con información clara de todos los aspectos que componen a un empleado (información de desempeño, compensaciones, entrenamientos, presentismo, etc.), va a permitir comprender también el negocio y el impacto de la gente en él. Las aplicaciones de HR sumado a una buena capa de analíticos van a permitir optimizar el gerenciamiento de RRHH.

En cuanto al gerenciamiento de los colaboradores, la adopción de este tipo de tecnologías va a contribuir no solamente con atraer a los mejores candidatos, sino también con poder identificar cuáles son los talentos de mi compañía y poder explotar al máximo las capacidades de los empleados. Esto, sumado a lo que mencionamos de Experiencia del Colaborador, hace que la tecnología sea un factor imprescindible para un correcto gerenciamiento de las fuerzas de trabajo de hoy.

Cómo aplicar la tecnología para un buen programa de Gestión del desempeño

Los procesos de Gestión del Desempeño pueden diferir mucho dependiendo de la Compañía que los implemente, pero en este caso, vamos a hablar de las últimas tendencias que se ven en cuanto a este proceso.

Hoy en día cada vez se ven más y más procesos de evaluación flexibles, que adoptan instancias de feedback continuo, no limitando las evaluaciones a una instancia anual o semestral. Los colaboradores quieren saber cómo lo están haciendo en el momento que ellos quieran. La gente de RRHH busca transparencia en el proceso, procurando involucrar cada vez más personas dentro del ciclo, incorporando lo que se conoce como Feedback 360°, otra herramienta que sirve para dar objetividad el desempeño de la gente. La posibilidad de contar con matrices de potencial y desempeño, y vincular planes de desarrollo con capacitaciones, son elementos que se vuelven imprescindibles a la hora de conducir un buen programa de Gestión del Desempeño.

Una plataforma tecnológica que brinde la posibilidad de incluir instancias de feedback continuo, que permita incorporar todos los actores que queramos dentro del ciclo de evaluación, y también, identificar gaps y necesidades de mejora, que revele quiénes son los talentos de la compañía y analizar matrices de potencial y desempeño se convierte en un diferencial clave para este proceso.

