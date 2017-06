Canon ofrece “Servicios en la Nube”

CDMX, 15 de junio 2017.– Canon, líder mundial en soluciones integrales de imagen e impresión digital, se complace en anunciar el lanzamiento de los nuevos “Servicios de Canon en la Nube”, los cuales incorporan soluciones para el control de impresión, captura y distribución de documentos, integración de dispositivos móviles, gestión de la información, creación de flujos de trabajo y administración de dispositivos.

uniFLOW Online y ADVANCE Cloud Portal son plataformas que forman parte de la primer etapa del lanzamiento. Al incorporar estos servicios, aumentan las capacidades de los dispositivos multifuncionales imageRUNNER ADVANCE, agregando valor a las soluciones disponibles para las pequeñas y medianas empresas. También aumentan la productividad y la colaboración de los usuarios finales, y al mismo tiempo se reducen los costos relacionados a la gestión y control de documentos.

¿Qué es la Nube?

Para entender de una mejor manera lo que son los “Servicios de Canon en la Nube” primero debemos establecer qué son los Servicios en la Nube. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad estos servicios son “un modelo de tecnología que mueve los servicios de computación (software, plataformas o infraestructura) de un medio tradicional (computadora personal o celular, entre otros) a Internet.”

La tendencia actual en la industria de la tecnología, es aumentar la capacidad de las empresas para ser más competitivas frente a la transformación del mundo digital. Los servicios en la nube permiten que, tanto grandes corporativos, como pequeñas y medianas empresas, tengan un mejor aprovechamiento de la tecnología.

Impactos de la Nube en México

La adopción de Servicios en la Nube, tiene un impacto directo e inmediato sobre el presupuesto de las compañías, especialmente en el de las pequeñas y medianas empresas (PyMES), ya que se reduce la inversión inicial de una infraestructura, considerando servidores.

De acuerdo a un estudio realizado por Select, los costos de operación (OPEX) están incrementando, mientras que los costos de inversión (CAPEX) disminuyen, dando mayor apertura

al crecimiento de las empresas en México. Por esta razón, las PyMES son uno de los grandes beneficiarios de los “Servicios en la Nube”.

La posibilidad de contar con grandes capacidades de tecnología de la Información sin realizar grandes inversiones, así como la flexibilidad en el aumento de capacidades tecnológicas, hacen a la nube un modelo ideal para mejorar y ampliar los pequeños negocios.

¿Por qué Canon está lanzando Servicios basados en la Nube?

El objetivo de Canon es convertirse en el mejor proveedor de soluciones en México, por lo que se ha dado a la tarea de solucionar los cinco retos principales para las PyMES:

Canon ha decidido lanzar uniFLOW Online y ADVANCE Cloud Portal como parte de su robusto portafolio de soluciones y servicios, y estarán disponibles al público a partir de hoy. Los servicios de la nube pueden transformar la manera en que funcionan los negocios de hoy en día, mejorando los procesos y reduciendo gastos.

uniFLOW Online le brinda a las pequeñas y medianas empresas (que generalmente cuentan con 4 o 5 dispositivos de impresión y 100 usuarios), quienes probablemente no cuenten con la infraestructura o ancho de banda necesarios para tener un servidor local, los beneficios de una solución en la nube para la impresión que aumente la productividad y reduzca los costos.

En la actualidad, las organizaciones buscan diferentes maneras de incrementar la colaboración y productividad entre sus empleados, así como mejorar la eficiencia en el soporte de TI, por lo que se espera un crecimiento del uso de servicios de almacenamiento basados en la nube.

ADVANCE Cloud Portal (ACP) brinda la facilidad para que los usuarios puedan escanear documentos a Google Drive, Box, Dropbox, Evernote· y Microsoft OneDrive·, así como imprimir documentos desde Google Drive en un dispositivo Canon imageRUNNER ADVANCE, ayudando a alcanzar el objetivo de mejorar la colaboración entre los empleados y mejorar la productividad.

Canon continúa a la vanguardia en el desarrollo de servicios integrales para satisfacer las necesidades de sus clientes.

