OneDrive ofrecerá archivos bajo demanda en Window 10

Los marcadores de posición de OneDrive que conocimos en Windows 8.1 para abrir archivos almacenados en la nube sin necesidad de descargarlos desaparecieron en Windows 10 y con el tiempo se supo que serían reemplazados por una mejor característica: archivos bajo demanda.

Antes que eso sucediera, OneDrive fue lanzada como aplicación universal para Windows 10, otra alternativa a los marcadores de posición.

Sin embargo, con el anuncio de Fall Creators Update se reveló que con ella llegarían los archivos de OneDrive bajo demanda, característica ya presente en Windows Insider.

Según reporta Turrot, usuarios de la compilación 16215 de Windows 10 han recibido una actualización para OneDrive que, tras completarse, les permite habilitar los archivos bajo demanda. Siempre es posible habilitar o deshabilitar la característica desde la configuración de OneDrive.

Cuando está habilitada, el explorador de archivos muestra iconos que refieren al estado de la carpeta o archivo. La marca verde significa que está disponible sin conexión a internet, el icono de la nube significa que sólo es accesible con internet y las flechas indican que se está preparando para estar disponible fuera de línea.

Al intentar abrir un archivo sólo disponible con conexión a internet, se descargará y se conservará disponible sin conexión. Sin embargo, desde el menú conceptual del mismo se puede deshacer la descarga, así como sincronizar una carpeta o archivo en específico.

Todos los archivos de OneDrive, estén o no disponibles con conexión a internet, pueden abrirse como cualquier otro archivo en la computadora, ya sea con una aplicación para Windows 10 o un programa Win32, una ventaja sobre los extintos marcadores de posición.

