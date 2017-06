M, el asistente de Facebook ya entiende español 

Facebook informó que el asistente de inteligencia artificial “M”, de Messenger, ya puede hacer recomendaciones en español en el caso en el que detecte que ese es el idioma en el que escribe el usuario.



M fue lanzado en inglés hace solo dos meses, un asistente que escanea las palabras y la intención de los mensajes para mostrar sugerencias de las diversas funciones del chat.

Si decimos “te debo 20 pesos” puede ofrecer la función de pago, por ejemplo, aunque sus posibilidades son más amplias, ya que puede mostrar la función de ubicación si preguntamos a alguien dónde está, tal y como destacan en TC.

De momento solo está disponible dentrol de Estados Unidos, aunque la función se está desarrollando en México. Una vez que se realicen las pruebas adecuadas, podrá ir expandiéndose al resto de países de habla hispana.

La Inteligencia Artificial de Facebook ha estado trabajando con funciones de traducción desde hace algún tiempo. Ya podemos traducir mensajes a otro idioma desde las páginas, publicando en varias lenguas de una sola vez, lo que ayuda a que los seguidores puedan ver mensajes traducidos de forma automática, y ahora el objetivo es ofrecer esta función en uno de los chats más famosos del mundo.

