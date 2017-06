Local Guides ofrecerá nuevas recompensas a sus usuarios

Local Guides, es el servicio de reseñas de Google, y dispone de una inmensa comunidad de contribuyentes, que aportan datos y corroboran información en Google Maps, para mejorar la experiencia del resto de los usuarios.





Para potenciar la dinámica de este programa, Google actualizará su sistema de puntos y recompensas. Por una parte, encontraremos nuevas maneras de ganar puntos.

Por una valoración, dato comprobado o un respuesta, se dará 1 punto. Por una reseña, una fotografía o una modificación, serán 5 puntos. Y por un sitio añadido, 15 puntos.

Además, se han agregado 5 nuevos niveles, llegando hasta el 10. A partir del nivel 4, los contribuyentes obtendrán una insignia, para que puedan ser fácilmente identificados por los usuarios que consultan la información adicional que ellos brindan.

Y en cuanto a las recompensas, aquellos que lleguen al nivel 2 podrán disfrutar de las nuevas características de Google Maps y algunas sorpresas ocasionales. Y si sus puntos ya los sitúan en el nivel 4 o superior, entonces recibirán 3 meses de suscripción gratuita de Google Play Music y un considerable descuento para el alquiler de películas en Google Play.

Podemos ver todos los detalles de este nuevo sistema de puntos y recompensas en el Centro de Ayuda de Local Guides.

