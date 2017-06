Instagram establece las bases para garantizar la transparencia en las publicaciones patrocinadas

Instagram está sentando las bases para ofrecer transparencia en su plataforma en lo que respecta cuando los usuarios influyentes de la misma publican contenidos fruto de acuerdos comerciales con empresas teniéndose en cuenta que hay empresas que buscan usuarios con un número elevado de seguidores para llegar a acuerdos comerciales para que publiquen contenidos publicitarios en sus cuentas.

Señalar a este respecto que estas bases no ejercen influencia alguna en las relaciones que mantienen las empresas con Instagram a la hora de comprar espacios publicitarios directamente

Para ello, se ha creado la etiqueta “Paid partnership with” que deberán añadir los usuarios a la hora de publicar contenidos patrocinados como artículos orgánicos o historias.

