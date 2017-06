Box estrena aplicación de escritorio para tener acceso rápido a los archivos almacenados en la nube

Box presentó hoy una aplicación para escritorio que permite instalarse en Windows y Mac para que se genere una unidad adicional.

En dicha unidad tendremos todos los archivos que guardamos en la nube, de forma que se genera la sensación de estar trabajando en local cuando en realidad estamos accediendo a la web.

Box Drive está disponible de forma gratuita en box.com, aunque hay algunas empresas que están pagando a la compañía para crear funcionalidades personalizadas que se adapten a su modelo de negocio.

En el vídeo es posible ver una gran ventaja: varias personas pueden editar el mismo archivo al mismo tiempo, de forma que las actualizaciones están siempre disponibles para todos, ayudando así a tener más control sobre lo que cada uno puede aportar en presentaciones y documentos.

La idea no es nueva, desde luego, pero en este caso podemos comprobar que, efectivamente, está muy bien implementada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.