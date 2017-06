Backup and Sync, aplicación oficial de Google para respaldar archivos de PC o Mac en Drive

A través de la misma, los usuarios particulares podrán realizar copias de seguridad periódicas de aquellos archivos y fotografías que deseen y que tengan alojados en sus equipos de escritorio. Para ello, como parece indicar la única captura aportada en su presentación, los usuarios tendrán la posibilidad de seleccionar aquellas carpetas sobre las que desean hacer las copias de seguridad.

A falta de más información, que se ofrecerá el mismo día de su lanzamiento, y cuyo despliegue tardará de uno a tres días, parece ser que la nueva aplicación podría reemplazar tanto la versión actual de Google Drive para Mac y Windows como la aplicación de copias de seguridad de Google Fotos, dado que su funcionamiento está integrado en la nueva aplicación que saldrá a finales de este mes.

De hecho, Google señala que Backup and Sync es la última versión de la aplicación Google Drive para Mac y PC. La idea es que los consumidores finales puedan hacer copias de seguridad de sus archivos y fotografías alojadas en sus equipos para que las mismas estén seguras y accesibles desde cualquier lugar, según apunta la compañía.

Eso sí, Google pone especial énfasis en que se trata de una herramienta orientada a consumidores finales, no recomendando su uso en organizaciones empresariales, a las cuales les tiene reservada la nueva solución llamada Drive File Stream, que lanzará a finales de año para clientes de G Suite Basic, Business, Enterprise, Education y Nonprofit.

