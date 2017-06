Mozilla presenta la versión 54 de Firefox con soporte multi-proceso

Hoy ha sido el día marcado por la Fundación Mozilla para el lanzamiento de Firefox 54, una nueva versión que se caracteriza especialmente por llevar el soporte multi-proceso a todos los usuarios de escritorio (Windows, Linux, Mac).

En este sentido, desde esta versión se comenzará a notar un mejor rendimiento incluso para webs con alta carga de contenido, y lo que es mejor, también hará un menor uso de la memoria del equipo.

De esta manera, se cumple con la hoja de ruta prevista en la que estaba señalado que el soporte multi-proceso se lanzaría en algún momento del primer semestre del presente año. Dicho soporte ha estado en desarrollo durante varios años como parte del proyecto de electrolysis, en el que se buscaba ofrecer la mejora de la capacidad de respuesta, estabilidad y seguridad mediante la división de Firefox en diferentes procesos.

A este respecto, la primera fase consistió en la división de Firefox en un proceso de UI y un proceso de contenido. A lo largo de las diferentes fases que se han ido produciendo estos años atrás se ha posibilitado el despliegue gradual del soporte multi-proceso hasta culminar ahora con su disponibilidad a todos los usuarios de Firefox.

Firefox utilizará hasta cuatro procesos, lo que posibilitará que los contenidos web complejos disponibles en una pestaña afectarán mucho menos al resto de pestañas abiertas en el propio navegador, posibilitando que estas ofrezca una capacidad de respuesta más rápida y mayor velocidad.

Para quienes deseen consultar toda la lista de cambios, la misma se encuentra expuesta en esta sección. Con respecto a la versión para Android, básicamente su lista de cambios apunta a mejoras y correcciones de errores sin que se puedan destacar novedades significativas. Lo que si ha habido es una actualización en los planes de Project Quantum, el proyecto de motor de navegador que busca ofrecer una experiencia más suave y ligera tanto en escritorio como en móviles.

