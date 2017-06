¿Qué es la red profunda? ¿Qué es la red oscura? ¿Qué encontramos en ellas?

A menudo, la red o internet profunda se confunde con la red oscura, o darknet; y si bien tienen similitudes, no son sinónimas, sino que las separa una línea muy delgada.

Michal Salat, Director of Threat Intelligence at Avast

CDMX a 13 de Junio de 2017.- Diferencias entre la red profunda y la red oscura

La red profunda, o internet profunda, abarca todas las páginas, foros y tiendas en línea que están ocultos y a los que no acceden los motores de búsqueda como Google o Bing. Utilizan el protocolo web estándar HTTP/HTTPS, por lo que se los puede encontrar usando un navegador común, como Chrome, Edge o Firefox.

Al igual que la red profunda, la red oscura incluye páginas, foros y tiendas electrónicas que están ocultos y a los que no acceden estos motores de búsqueda. Pero a diferencia de la internet profunda, se necesita un software específico, como el navegador Tor, para acceder a esta web.

Ambas suelen usarse para actividades ilícitas, por ejemplo, para distribuir bienes y servicios ilegales. Se pueden comprar drogas, armas y malware tanto en la red profunda como en la red oscura, y lamentablemente, hasta contratar los servicios de un asesino. Sin embargo, la web oscura permite un mayor anonimato, por lo que es más popular entre los ciberdelincuentes. Está cubierta por la red Tor, con muchos nodos y encriptación, pero gracias a cierta información filtrada, hay indicios de que una agencia de inteligencia de los EE. UU., la NSA tiene métodos para rastrear incluso a los usuarios de Tor.

Explorar la red oscura

La impresión inicial que produce visitar la darknet por primera vez es que es más difícil de navegar que la internet a la que estamos acostumbrados, porque no está indexada y las direcciones son mucho más difíciles de recordar.

En la red oscura, no se puede simplemente tipear una dirección como “google.com“. En cambio, hay que recordar y tipear una URL mucho más larga y compleja para acceder al sitio que se quiere visitar. Por ejemplo, si queremos ir a la “Wiki Oculta” (Hidden Wiki) de la web oscura, tenemos que ingresar manualmente “kpvz7ki2v5agwt35.onion”. Para los que recordamos los primeros días de internet, antes de que se indexaran las páginas, la experiencia es similar.

Se pueden encontrar varios motores de búsqueda en la red oscura que proporcionan resultados más o menos pertinentes para lo que queremos averiguar, pero no se compara con los que obtenemos en una búsqueda en Google o Bing. El servicio “HiddenWiki” es útil porque clasifica algunos de los servicios disponibles.

¿Es legal o ilegal?

Aunque se pueden encontrar muchas cosas indebidas en la red oscura, tales como armas, pornografía, software pirata y drogas, no todo es ilegal. La idea detrás de la web oscura es proporcionar acceso a la información mientras se protege la privacidad, y evitar la censura. Es posible encontrar contenido legal, ya sea arte, libros, fotografías y videos, pero que están censurados o prohibidos para ciertos pueblos por restricciones y normas de sus gobiernos. La red oscura también proporciona un medio de comunicación segura para disidentes, delatores o periodistas de investigación.

Cuando exploramos la web oscura, es importante tener en cuenta que es un lugar salvaje y sin normas. No hay garantías de que lo que compremos o descarguemos sea seguro o efectivamente nos llegue. La cantidad de fraudes y falsificaciones es muy alta. También es muy fácil descargar contenido o comprar bienes que podrían estar prohibidos en nuestro país, y así cometer un delito. El malware acecha en la web oscura, tal como lo hace en la internet que todos usamos, pero podemos protegernos con un antivirus.

La web oscura es comparable con un vecindario malo de la vida real, que atrae delincuentes. No significa que no haya gente buena en un vecindario malo, pero hay más posibilidades de involucrarnos en actividades peligrosas cuando exploramos la red oscura, así que, si decide incursionar en ella, tenga cuidado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.