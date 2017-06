Fumigación aérea con drones, al rescate del sector agrícola

· Las plagas y enfermedades causan afectan el rendimiento de los cultivos entre un 20 a un 40 por ciento de su rendimiento dejando pérdidas económicas millonarias.

· El nuevo modo de fumigación aérea a través de drones reduce el tiempo de trabajo, tan sólo con 15 minutos se cubre una hectárea.

Puebla, Puebla, a 12 de junio de 2017.- La agricultura ocupa la mayor proporción de tierra que usa el hombre en el mundo, la degradación del suelo fértil por esta actividad llega a ser de 24 millones de toneladas en el mundo y donde se puede acentuar en países en vías de desarrollo como México. Sin embrago, con ayuda de la tecnología las personas pueden conocer más sobre los recursos forestales, cuáles son sus afectaciones, las tendencias existentes y qué hacer para poder conservarlas.

Sin duda las plagas y enfermedades que se presentan año con año en nuestro país son las que han llegado a afectar hasta 40 por ciento de los bosques en algunos estados; en el caso de los cultivos éstas pueden reducir su rendimiento entre 20 y 40 por ciento, dejando pérdidas muy costosas, considerando que el comercio de los productos agrícolas es de mil 100 billones de dólares al año, de acuerdo con el Fondo para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO).

“La fumigación es una práctica indispensable para la sanidad y la calidad de los productos agrícolas, aseguran rendimiento óptimo de los cultivos, así como del trabajo realizado por meses, pero son tardados y costosos” afirman los especialistas de Agrodrone.

Una nueva tendencia en el mercado ha sido la fumigación aérea a través de drones, la cual cuenta con bastantes beneficios como la optimización de los tiempos de esta tarea, ahorro de costos y una mayor cobertura en diversos tipos de terrenos, así como plantaciones.

Lo anterior es debido a que los drones pueden llegar a las áreas más difíciles, sin dañarlas.

De acuerdo con expertos de Agrodrone, en tan sólo 15 minutos un dron puede fumigar una hectárea, los productos usados tiene un mayor rendimiento ya que se pueden tener cargas de 10 litros, con un casi nulo desperdicio y asegurando una penetración por la potencia con las que son lanzadas las gotas del producto, gracias al aire que producen las hélices mismas del dron.

Otro de los factores más importantes es la fuerza laboral que se dedica a desempeñar esta tarea, ya que durante la fumigación se usa mucha mano de obra, lo que incrementa los costos y alarga los tiempos de producción en los cultivos. Además, en ocasiones no se cuenta con los recursos básicos para llevar a cabo esta labor, exponiendo su salud al estar en contacto directo con los productos a la hora de fumigar.

Finalmente, los especialistas de Agrodrone dicen que, una parte fundamental son las personas y gracias al uso de este nuevo método, no tendrán que pasar por condiciones climáticas inhumanas durante largas jornadas al realizar este trabajo y tampoco tendrán contacto con los

productos durante horas, aprovechando ese tiempo para acelerar su producción.

