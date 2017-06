E3 2017: Las novedades del Nintendo Spotlight

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pese al lanzamiento reciente de Nintendo Switch, la compañía japonesa sigue alejada de la idea de celebrar presentaciones en directo como el resto de grandes compañías y este año tocaba otra de sus presentaciones en vídeo bautizada como Nintendo Spotlight en la que conocer las novedades por llegar a su nueva y popular consola.

La presentación de Nintendo ha empezado con un anuncio, a los que tan aficionada se ha hecho últimamente, en el que hemos visto juegos ya anunciados como ARMS, la versión de FIFA 18 para Switch, Splatoon 2, Pokkén Tournament DX y la pequeña sorpresa de Rocket League, el juego que mezcla coches y fútbol y que lleva años siendo una auténtica sensación.

A continuación, y tras una “filosófica” y extraña introducción de Reggie Fils-Aime, hemos podido ver un nuevo tráiler de Xenoblade Chronicles 2, el RPG de MonolithSoft que llegará en invierno de 2017. Y, aunque muchos no esperábamos ninguna, la primera sorpresa ha llegado con el primer vistazo al juego de Kirby para Switch, todavía sin nombre definitivo y con la fecha estimada de lanzamiento para 2018. Otra gran y grata sorpresa ha sido el anuncio, sin ningún tipo de imagen o información adicional, de un Pokémon tradicional para Nintendo Switch que “podría tardar en llegar más de un año”.

Y más sorpresas: Metroid Prime 4 está en desarrollo para Nintendo Switch pero, de nuevo, nada de fechas aproximadas y ni siquiera sabemos a cargo de quién corre el desarrollo (lo lógico es esperar que sea Retro Studios). Otro juego más llamado a llegar en 2018 es, también sin título definitivo, un nuevo proyecto centrado en Yoshial estilo del preciosista Woolly’s World y que, en este caso, sustituye la lana por el cartón, entrando menos por los ojos que el juego de Wii U.

Y volviendo a títulos ya conocidos, hemos podido ver un tráiler de Fire Emblem Warriors que servía para anunciar que llegará a finales de este año 2017, sin fecha específica. Eiji Aonuma ha sido el siguiente en hacer acto de presencia en el vídeo para hablar, como no podía ser de otro modo, de The Legend of Zelda: Breath of the Wild; ha recordado el contenido del juego que veremos en la versión para Switch de Skyrim y han hablado de Las pruebas legendarias, el primer DLC para la aventura de Link, y la Balada de los Elegidos, el segundo, centrado en la historia. Elegidos de las distintas regiones que llegarán en forma de amiibo.

Hemos vuelto a ver, tras el extenso gameplay del día de ayer, la unión de Ubisoft y Nintendo en Mario + Rabbids: Kingdom Battle que llegará a las tiendas el 29 de agosto. Y, claro, tocaba ver lo que todo el mundo esperaba: Super Mario Oddysseyha hecho acto de presencia con un extensísimo gameplay en el que hemos visto novedades como la posibilidad de convertirnos en prácticamente cualquier enemigo y elemento del juego gracias a la gorra. Lo jugaremos el 27 de octubre.

