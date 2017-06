Pinterest ya vale12,500 millones de dólares

Mientras otras redes sociales se dedican a copiar funcionalidades las unas a las otras, Pinterest ha optado por seguir un camino diferente y desmarcarse del resto con una estrategia clara y bien definida: ser un buscador de contenidos global, lo que le ha llevado incluso a tomar medidas como la eliminación del botón de “me gusta”.

Y parece que la diferenciación está dando resultado. Por lo menos, en cuanto a confianza y valoración de la compañía. Pinterest acaba de cerrar una nueva ronda de financiación que le ha llevado a sumar 150 millones de dólares. Ha sido un grupo de inversores actuales los que han comprado las acciones de la compañía al mismo precio de hace dos años, como muestra de confianza.

Gracias a esta inversión, la valoración de la compañía ya sube hasta los 12.300 millones de dólares, según sus propias fuentes.

Además, el movimiento también lleva a Pinterest a optar por un nuevo retraso en un hipotético plan para salir a bolsa y hacer una oferta pública de acciones. En esto, la compañía también se diferencia de la mayor parte de redes sociales, que ya cotizan sobre los parqués, incluso Snapchat, la última que lo hizo, con un estreno espectacular pero unos primeros meses titubeantes.

Pinterest estaba valorada en 11,000 millones en 2015. Cada día, 175 millones de personas utilizan la plataforma para compartir contenidos o buscar imágenes, sobre todo de moda, comida, viajes…

El 70% de los usuarios es mujer y aproximadamente la mitad de ellos viven ya fuera de Estados Unidos, aunque es en este país donde más uso tiene la plataforma. Sin embargo, el lanzamiento de cada vez más funcionalidades en español está haciendo incrementar considerablemente el uso de la plataforma entre los hispanohablantes.

La compañía es, además, un negocio rentable. Según sus estimaciones, este año cerrará el ejercicio ingresando más de 500 millones de dólares, principalmente gracias a la comercialización de publicidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.