Minecraft podrá jugarse en diferentes plataformas de forma sincronizada

En el evento E3 de Microsoft anunció la actualización Better Together con el objetivo de unificar las versiones de consola, móvil y Windows 10 de Minecraft, una sola edición que también traerá servidores multijugador y una actualización para dar un toque de pintura gráfica y soporte multi-plataforma, permitiendo que la consola, Win 10 y jugadores móviles jueguen juntos por primera vez.

La actualización quiere incentivar el trabajo en equipo, la construcción conjunta y la creación de comunidades desde varios dispositivos. La edición que encontraremos en Xbox One, Nintendo Switch, móvil y VR simplemente se conocerá como “Minecraft”, una entidad separada de “Minecraft: Java Edition”, que es el juego original de PC, por lo que al comprar Minecraft tendremos acceso al juego desde donde queramos.

Cualquiera que juegue el juego en Windows 10, iOS, Android, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos VR podrán jugar en línea juntos. Si poseemos Minecraft para dispositivo móvil o VR, obtendremos la actualización gratuita este verano, mientras que si tenemos Minecraft: Xbox One Edition o Minecraft: Nintendo Switch Edition, recibiremos la nueva versión de Minecraft de forma gratuita, sin actualización, como un nuevo juego.

Las extensiones también estarán disponibles en todas las plataformas, así que si compramos el paquete de Mitología Griega en Nintendo Switch, también lo tendremos en el móvil, Xbox One y Windows 10 Editions, sin cargo adicional.

Más información en minecraft.net

