Loom es una extensión para Google Chrome que cuenta con la peculiaridad de permitirnos escoger qué queremos grabar: solo el navegador, todo el escritorio o únicamente la webcam.

También podemos incluir la imagen capturada por nuestra webcam, y sobre sale de otras extensiones de su tipo por su sencillo funcionamiento.

Más información en la WebStore

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.