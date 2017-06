Con la llegada del verano, Spotify ofrece un playlist con éxitos de años anteriores

El equipo de Spotify desea que sus usuarios la pasen muy bien este verano con una nueva lista de reproducción personalizada, basada en las canciones que hemos escuchado en años anteriores.

En verano, es más común que surjan los hits o esa canción pegadiza que nos acompaña toda la temporada, que luego quedan como recuerdos o parte de anécdotas veraniegas.

Apelando a esta dinámica y tocando la fibra sensible de los usuarios, han lanzado“Summer Rewind” con las canciones de años pasados, que estaban entre nuestras favoritas del verano.

Para ver esta lista, no es necesario realizar ninguna acción adicional, ya que automáticamente se integrará a la pantalla principal de la app de Spotify, tanto en iOS como Android. O podemos acceder a este enlace.

El único requisito para que se active esta nueva lista personalizada, es que hayamos creado una cuenta en Spotify antes de junio de 2016. Si llevamos muchos veranos ya con Spotify, entonces tendremos una interesante colección de hits para volver a escuchar.

Por supuesto, también encontraremos opciones para compartir esas canciones que marcaron nuestros veranos, con nuestros amigos o en las redes sociales.

Según ha compartido el equipo de Spotify, Summer Rewind se irá extendiendo paulatinamente a todos los usuarios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.