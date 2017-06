La espera a terminado, Microsoft presenta el nombre final de Project Scorpio: Xbox One X

Microsoft anunción la nueva consola Xbox durante la conferencia de E3.

Con esto se pone fin a los rumores. Lo más importante es que tanto la nueva Xbox One X como las versiones anteriores podrá correr los mismos juegos. Pero los títulos optimizados para la “X” serán capaz de tomar la máxima que ofrece una resolución de 4K.

Como es de todos conocido, Xbox One S es capaz de 4K, HDR para videos y Blu-ray a 4K, pero sólo HDR en los juegos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.