Tag, Search & Summarize, extensión para Google Chrome que nos ayuda a organizar documentos

Tag, Search & Summarize, es una extensión que permite etiquetar texto en Google Docs para ayudarnos a organizar nuestros documentos.

Es sumamente útil para quienes trabajan con documentos extensos en Google Docs. Si nos centramos en sus principales posibilidades, la extensión nos permite subrayar y añadir diferentes etiquetas en nuestros documentos para que posteriormente podamos localizar temas concretos mediante la búsqueda de etiquetas.

Una vez hemos añadido nuestras primeras etiquetas solo tenemos que hacer clic en el icono de la extensión para empezar a buscar mediante las tags que hayamos empleado. De esta forma, Tag, Search & Summarize nos mostrará los resultados con el texto subrayado, las etiquetas correspondientes y enlaces a cada parte del documento. Además, una de sus ventajas es que funciona con múltiples documentos, incluso con los compartidos con otros usuarios.

La extensión es gratuita y esta disponible a través del siguiente enlace.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.