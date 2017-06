Podcast ONE: 9 de junio de 2017

Podcast ONE: Apple WWDC 2017, El caos del PREP, Entrevista a Alejandro Villamil, vocero del congreso de Management PM Tour, Entrevista a Trane empresa de aire acondicionado, Experiencia Monchitime perfíl sensorial del café, We wear culture, el nuevo proyecto de Google para conocer la historia de la moda, Los editores de Artículos Instantáneos de Facebook podrán añadir más opciones de publicidad, WordPress 4.8, Facebook Live agrega soporte para subtítulos, El 15% de los perfiles en redes sociales son falsos, InterLand, el juego de Google para aprender sobre la seguridad en Internet. #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE: 9 de junio de 2017

