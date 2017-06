We wear culture, el nuevo proyecto de Google para conocer la historia de la moda

En g.co/wewearculture, y en la app de Google Arts & Culture en Android e iOS, se encuentra disponible una nueva iniciativa de Google para ayudar a conocer mejor nuestra historia.

Se trata de We wear culture, una exhibición que nos cuenta la historia que hay por detrás de la ropa que usamos en el día a día, un sitio en el que podemos ver la evolución de las prendas, y la historia de elementos como la corbata de flores o el pantalón.

Se han asociado con más de 180 museos, instituciones especializadas, escuelas y centros de varias ciudades para mostrar 3,000 años de historia, siendo posible navegar por 30,000 prendas y usar un buscador para encontrar elementos específicos de cualquier fecha.

Comentan que son más de 450 exhibiciones virtuales, con historias de todo tipo, desde la de la antigua Ruta de la Seda a la del origen del punk británico.

Es posible también conocer a leyendas de la moda, como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent o Vivienne Westwood, y descubrir detalles de algunas de las historias usando realidad Virtual con las gafas Cardboard.

Las imágenes pueden analizarse con zoom, ya que son de ultra alta resolución capturadas por su Art Camera, mostrando detalles del trabajo realizado, y podemos también realizar visitas virtuales en el Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Conservation Laboratory en un vídeo en 360º.

Más información en este artículo de Google.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.