Premia 3M a alumnos de la UNAM en el concurso Golden Bracket Award 2017

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) CD Andrea Estefanía Guerra González y CD Irving Quezada Lara obtuvieron el 1er lugar en las Categorías de Investigación y Caso Clínico, respectivamente.

Para la edición 2017, se presentaron a concurso 28 trabajos de 17 entidades académicas de México.

​8 de junio de 2017. Ciudad de México, México. – 3M anunció a los ganadores de la final de la sexta edición del Concurso Golden Bracket Award 2017, el más importante del país en la materia, que ha convocado a estudiantes de posgrado de la carrera de Ortodoncia de todo México a presentar sus proyectos de titulación. En evento realizado este miércoles ​7 de junio ​en la Ciudad de México, el jurado del concurso, que contó con la participación de importantes líderes de opinión en la materia, nombró ganadores del primer lugar a los estudiantes CD Andrea Estefanía Guerra González, de la UNAM; y CD Irving Quezada Lara, del Centro de Alta Especialidad de la UNAM, por sus trabajos desarrollados en las categorías de Investigación y Caso Clínico, respectivamente.

Asimismo, se anunció que, para la categoría de Trabajo de Investigación, el segundo lugar es para CD Ricardo Rodríguez Sánchez de la Universidad Intercontinental, y el tercer lugar es para la CD Andrea Ramos Cano, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Para Caso Clínico, ganó el segundo lugar la CD María Guadalupe Caro Lozano de la UNAM, mientras que la tercera posición fue para la CD Delia Montserrat Mora Moreno, del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Todos los finalistas del concurso tuvieron oportunidad de presentar sus proyectos ante el jurado calificador de la final en sesiones especiales de presentación con duración de 20 minutos cada una. Entre los criterios de evaluación que fueron tomados en cuenta, se encuentran las habilidades de comunicación escrita y verbal, la habilidad para realizar la presentación, la calidad del trabajo presentado y su justificación clínica.

Los premios para el Primer Lugar de Golden Bracket Award 2017 incluyen: una Beca para el Curso Internacional de MBT® en Presidente Prudente, Brasil, con el Dr. Hugo Trevisi, coautor de la filosofía MBT®, la presentación del trabajo en la Cumbre de Innovación Dental 3M 2017, un reconocimiento firmado por el comité del concurso y un paquete de soluciones de la línea de Ortodoncia de 3M con valor de 3 mil dólares, así como la posibilidad de publicar su trabajo en la Revista Mexicana de Ortodoncia de la UNAM.

Joaquín Gallardo, Gerente de Negocio para el área de Cuidado Oral de 3M México comentó: “en 3M trabajamos día con día para simplificar procedimientos dentales a través de nuestras innovaciones, y ofrecer tanto a pacientes como a profesionales de la salud oral, los mayores beneficios de nuestro conocimiento, tecnología e innovación. Por ello, cada año buscamos premiar a los mejores talentos mexicanos a través del concurso Golden Bracket Award, el cual les permitirá retarse profesionalmente y así continuar con el desarrollo de su carrera”.

El concurso, llevado a cabo por seis años consecutivos, brinda a los ganadores la oportunidad de trabajar de la mano con el Dr. Trevisi, con quien a la fecha se han formado diez estudiantes mexicanos ganadores. El concurso Golden Bracket Award ha contado con la más alta concurrencia de estudiantes de ortodoncia, con un aumento de participación de 280%, y ha premiado a más de 26 profesionales desde 2011, de los cuales cuatro también han sido ganadores en concursos internacionales de 3M.

Como parte de los miembros del jurado calificador de la final, participaron personalidades como: Mauricio González Balut, Presidente de la Asociación Mexicana de Ortodoncia y la Federación Mexicana de Colegios de Ortodoncistas, A.C; Lorenzo Puebla Ramos, Presidente del Colegio de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilo Facial del D.F. A.C. (COODDF); Javier Mendoza Valdés, Presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, A.C.; Alejandro Juárez Saavedra, Secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, A.C.; Nasib Balut Chahin y Manuel Yudovich Burak, líderes de opinión del Gremio de Ortodoncia en México; Daniela Carmona Ruíz, Editora de la Revista Odontológica Mexicana y de la Revista Mexicana de Ortodoncia y los líderes de opinión de 3M Cuidado Oral para Ortodoncia: Luis Enrique Hernández, Mario Duarte Sánchez, Edgar Torres Ortiz y Enrique Grageda Núñez.

Para participar, los concursantes han sido seleccionados internamente por cada institución de posgrado de Ortodoncia, para tener oportunidad de representarlas. De esta forma, los coordinadores de las instituciones de posgrado interesadas han inscrito un proyecto que las representa en cada categoría, tanto en Trabajo de Investigación como en Caso Clínico.

Este año participaron en total 28 trabajos (15 de Caso Clínico y 13 de Investigación), de 19 entidades académicas, entre las que se encuentran importantes instituciones como: UNAM Facultad de Odontología CU, UNAM FES Iztacala, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Centro de Alta especialidad de la UNAM, el Hospital General Dr. Manuel Gea González, la Universidad Intercontinental, la Universidad Latinoamericana- Campus Valle, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Mexicano de Ortodoncia, la Universidad Cuauhtémoc – San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja California campus Mexicali, la Universidad Nacional Tecnológica de México, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Nuevo León, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia.

“Como parte de la familia de 3M, el equipo de Ortodoncia está muy orgulloso de la participación de este año; esto muestra el compromiso de todos ante la educación y el crecimiento profesional de los participantes. Deseamos que cada vez más alumnos y universidades se animen a participar y aprovechen esta oportunidad única para dar a conocer sus proyectos en la comunidad nacional e internacional de ortodoncistas, esta edición ha sido memorable en nuestro 70 aniversario y esperamos con emoción la edición Concurso Golden Bracket Award 2018”, concluyó Joaquín Gallardo.

