Los editores de Artículos Instantáneos de Facebook podrán añadir más opciones de publicidad

Según Facebook, los Artículos Instantáneos cuentan actualmente con más de 10,000 editores asociados, habiendo recibido un crecimiento de los mismos en un 25% a lo largo de los últimos 6 meses.

A pesar de eso, la realidad es que este formato no está dando los resultados esperados para muchos editores, sobre todo, a editores tan importantes como The New York Times, abandonaron este formato el pasado mes de abril junto a otros editores como Forbes, entre otros, mientras otros, como Bloomberg o WSJ, han dejado simplemente de usarlo.

Como ya hemos visto en más de una ocasión en estos últimos meses, Facebook ha estado moviendo ficha para tratar de reconducir la situación, relajando algunas restricciones y ofreciendo otras posibilidades, entre ellas, los botones de llamada a la acción o el lanzamiento de un SDK que permita convertir los Artículos Instantáneos a formatos de la competencia, o sea, a AMP de Google y a Apple News.

Ahora, para posibilitar que los editores puedan tener más ingresos, y por tanto, puedan generar más negocio con sus contenidos, desde Facebook se ha expandido las pruebas comenzadas en marzo para colocar anuncios en la parte inferior de las páginas de los artículos instantáneos, dentro de la sección de artículos relacionados, a cualquier editor que lo desee. Hasta la fecha, estas pruebas han posibilitado un “aumento incremental” en los ingresos de los editores participantes, sin ofrecer información específica al respecto.

Con ello, desde Facebook se busca la retroalimentación necesaria para realizar los ajustes a los Artículos Instantáneos para que puedan ser útiles a los propios editores mientras mantiene las aclamadas ventajas de cara a los usuarios de dispositivos móviles, teniendo en cuenta que en la optimización de los contenidos a los Artículos Instantáneos se han eliminado elementos algunos de los cuales han imposibilitado a los editores mejorar sus resultados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.